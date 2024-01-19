Авторы проекта Bihus.Info заявили, что в операции по слежке за их сотрудниками участвовали 30 человек.

О деталях слежки рассказал в видеообращении Денис Бигус.

Журналисты выяснили, что в этнографическом комплексе под Киевом, где они праздновали корпоратив, за день до этого отдыхала странная компания из 30 человек, которые жили и находились в тех же номерах и помещениях, что и днем позже команда журналистов. Человек, который бронировал заведение, очень интересовался рестораном - но не меню, а тем, где стоят елка, колонки и обогреватели.

"26 декабря персонал комплекса наблюдал самый странный корпоратив: 30 человек замолкали каждый раз, когда в ресторан заходили сотрудники. Вероятно, эти же люди установили камеры в гостиничных номерах нашей команды, а также и в сауне. Так, сотрудники вспомнили, что видели в своих комнатах что-то похожее на пожарную сигнализацию. Вот только вчера вечером "сигнализации" на тех местах уже не было. Наша команда - это в основном девушки. Которые переодевались, ходили в душ, в сауну. С этой стороны ситуация выглядит еще более мерзкой", - заявил основатель проекта Денис Бигус.

Когда на корпоратив заехала редакция, большинство из подозрительных "отдыхавших" уже уехали.

"А когда на следующий день выехали мы, в комплекс позвонил странный человек, который снова забронировал все те номера, в которых жила команда. После этого приехали всего несколько человек, которые взяли ключи от всех номеров. Вероятно, чтобы забрать камеры", - сказал Бигус.

Напомним, на днях в сети появилось видео, как журналисты проекта употребляют наркотики на корпоративе и обсуждают покупку марихуаны и "фена". После резонанса в соцсетях этим делом занялись полиция и СБУ.

Мы разбирались, что значат последние скандалы с журналистами, включая этот.