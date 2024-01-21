Президент Украины Владимир Зеленский лично приглашал к себе главу СБУ Василия Малюка после информации о слежке за командой журналистских расследований Bihus.Info.

Об этом сообщил сам Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Channel 4 News.

По словам президента, факт тайной слежки за журналистами необходимо тщательно расследовать. Поэтому Зеленский сразу после инцидента приглашал к себе главу Службы безопасности Украины.

"Сразу было открыто уголовное дело. Я лично пригласил главу СБУ, также получил детали от генерального прокурора. Кто-то говорит, что была видеозапись у медийщиков, ничего не произошло. Я считаю, что произошло", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что СБУ будет расследовать дело и найдет виновных, поскольку "надо найти ответы на все это".

Напомним, на днях в сети появилось видео, как журналисты проекта Bihus.Info употребляют наркотики на корпоративе и обсуждают покупку марихуаны и "фена". После резонанса в соцсетях этим делом занялись полиция и СБУ.

Авторы расследовательского проекта заявили, что в операции по слежке за их сотрудниками участвовали 30 человек.

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