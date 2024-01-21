Полиция Киева нашла людей, которые ломились в квартиру журналиста Юрия Николова, писавшего о коррупции в Минобороны.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, в этом участвовали пять человек - жители Киевской, Житомирской и Черкасской областей.

"15 января, злоумышленники приехали в Киев, пришли в дом, где проживает потерпевший, обклеили двери открытками и потребовали, чтобы мужчина вышел к ним. Свои действия злоумышленники фиксировали на мобильных телефонах", - говорится в сообщении правоохранителей.

Вчера, 20 января, прошли обыски у тех, кто это делал. Изъяты телефоны, на которые снималась атака против квартиры Николова.

Идет досудебное расследование. О задержании этих людей не сообщалось.

Напомним, на днях журналист-расследователь Юрий Николов, который писал о коррупции в Минобороны Украины, сообщил о попытках неизвестных проникнуть в его дом. Дверь Николова неизвестные мужчины обклеили бумажками с оскорблениями и призывами пойти в армию, напугали его больную мать, после чего ушли.

Вчера стало извечтно, что полиция начала расследовать попытку вторжения неизвестных в дом изобличителя коррупции в Минобороны. Дело расследуется по статье о препятствовании работе журналиста (ч. 2 ст. 171 УКУ).