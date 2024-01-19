Полиция начала расследование по делу журналиста Юрия Николова, к которому домой пытались вторгнуться неизвестные. Дело расследуется по статье о препятствовании работе журналиста (ч. 2 ст. 171 УКУ).

Имя корреспондента не называется, но фабула дела узнается по описанию прокуратуры Киева.

"15 января группа лиц прибыла в многоквартирный дом в Дарницком районе, в котором проживает спецкорреспондент одного из изданий. Находясь на межквартирной ходовой площадке возле квартиры журналиста, они совершали противоправные действия", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях журналист-расследователь Юрий Николов, который писал о коррупции в Минобороны Украины, сообщил о попытках неизвестных проникнуть в его дом. Дверь Николова неизвестные мужчины обклеили бумажками с оскорблениями и призывами пойти в армию, напугали его больную мать, после чего ушли.

Ранее мы рассказывали, что Национальная полиция открыла уголовное производство по поводу вмешательства в частную жизнь журналистки Bihus.Info.

Мы разбирались в отдельном материале, что стоит за скандалами с нападением на квартиры журналистов и слежкой за ними.