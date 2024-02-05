Издание Bihus.Info обвинило Службу безопасности Украины в слежке за своими сотрудниками.

Собственное расследование журналистов установило, что к слежке причастны 30 человек, а операцию осуществлял Департамент защиты нацгосударственности СБУ.

"За день до вылазки Bihus.Info в загородный комплекс, свой "корпоратив" там провела интересная компания персонажей. Они бронировали домики на одноразовые сим-карты, приезжали на номера прикрытия и привозили за собой огромные чемоданы", - рассказал глава проекта Денис Бигус, добавив, что они оставили в номерах, в которые затем заселились журналисты, скрытые камеры.

Также журналисты заявили, что им удалось опознать тех, кто устроил за ними слежку, и ими оказались сотрудники СБУ.

В ответ пресс-служба СБУ опубликовала комментарий, в котором, по сути, подтвердила факт "разработки" сотрудников проекта Bihus.Info, но связанный не с их журналистской деятельностью, а с покупкой ими наркотиков.

"По имеющейся в СБУ оперативной информации, среди клиентов дилеров, по которым наркотические вещества поставлялись другим гражданам, оказались также, к сожалению, отдельные сотрудники Bihus.Info. В частности, один из операторов, фигурировавший в уголовном производстве по незаконному производству, изготовлению, приобретению, хранению, перевозке, пересылке или сбыту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", – говорится в заявлении.

Напомним, скандал разразился в январе, когда в сети появились видео, на которых сотрудники издания Bihus.Info употребляли наркотики. СБУ возбудило уголовное дело о незаконной слежке за журналистами.

В результате этого скандала, как писала "Страна", президент уволил главу Департамента защиты национальной государственности Романа Семенченко.

В своем сегодняшнем заявлении СБУ фактически это подтвердила.

"Руководством СБУ также приняты соответствующие кадровые решения по Департаменту защиты национальной государственности и оптимизированы направления его работы. Считаем, что независимые медиа являются неотъемлемой составляющей современного демократического общества и никакие действия отдельных людей не могут бросать тень на любую из редакций и в СМИ в целом, а все сотрудники СБУ должны действовать исключительно на обеспечение защиты национальных интересов государства и общества и эффективно противодействовать врагу", – заявила пресс-служба СБУ.