СБУ косвенно подтвердила информацию "Страны" о причинах увольнения главы своего департамента
СБУ прокомментировала увольнение президентом руководителя своего Департамента защиты национальной государственности Романа Семенченко.
По данным "Страны", отставка связана со скандалом со слежкой за сотрудниками проекта "Бигус.инфо".
СБУ в своем заявлении это косвенно подтверждает.
"Мы осознаем, что защищаем демократическую Украину, в которой укрепление национальной государственности является одним из ключевых приоритетов, реализация которого должна обеспечивать в том числе беспрепятственную работу СМИ и гарантировать им достаточный уровень безопасности", - говорится в сообщении.
Напомним, что в середине января в сети появилось видео, как журналисты проекта "Бигус.инфо" употребляют наркотики на корпоративе и обсуждают покупку марихуаны и "фена". После резонанса в соцсетях этим делом занялись полиция и СБУ.
Авторы проекта заявили, что в операции по слежке за их сотрудниками участвовали 30 человек. Журналисты выяснили, что в этнографическом комплексе под Киевом, где они праздновали корпоратив и где были сделаны скандальные кадры, за день до этого отдыхала странная компания из 30 человек, которые жили и находились в тех же номерах и помещениях, что и днем позже команда журналистов.