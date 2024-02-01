СБУ прокомментировала увольнение президентом руководителя своего Департамента защиты национальной государственности Романа Семенченко.

По данным "Страны", отставка связана со скандалом со слежкой за сотрудниками проекта "Бигус.инфо".

СБУ в своем заявлении это косвенно подтверждает.

"Мы осознаем, что защищаем демократическую Украину, в которой укрепление национальной государственности является одним из ключевых приоритетов, реализация которого должна обеспечивать в том числе беспрепятственную работу СМИ и гарантировать им достаточный уровень безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, что в середине января в сети появилось видео, как журналисты проекта "Бигус.инфо" употребляют наркотики на корпоративе и обсуждают покупку марихуаны и "фена". После резонанса в соцсетях этим делом занялись полиция и СБУ.

Авторы проекта заявили, что в операции по слежке за их сотрудниками участвовали 30 человек. Журналисты выяснили, что в этнографическом комплексе под Киевом, где они праздновали корпоратив и где были сделаны скандальные кадры, за день до этого отдыхала странная компания из 30 человек, которые жили и находились в тех же номерах и помещениях, что и днем позже команда журналистов.