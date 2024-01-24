В среду 24 января ГБР передало в суд дело ровенских военкомов, которые избили подчиненного.

Об этом сообщает соцсети ГБР.

По версии следствия, летом 2023 они узнали, что водитель стрелковой роты одной из воинских частей Ровенского районного ТЦК планирует доложить об их нарушениях во время службы. Чтобы этого не допустить, они его избили.

При том избиение сами же сняли на видео, и оно попало в сеть.

Впоследствии у руководителя Ровенского районного ТЦК нашли 8 пакетов с амфетамином. Правоохранители выяснили, что наркотиками ему снабжал подчиненный за "служебные привилегии". Он полностью признал свою вину.

Также следствие выявило факты незаконного обогащения военкома на почти 52 млн грн. На такую сумму у него конфисковали имущества.

Оба подозреваемых находятся под стражей, им грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что летом ГБР задержало главного ровенского военкома, который избил подчиненного дубинкой из-за наркотиков. СМИ публикуют полную версию видео, на котором пострадавший говорит, что "больше так не будет", и его "взяли на наркоте". Дальше он конкретизирует, что некий правоохранитель у него нашел "траву и порошок" и за это склонил его "сдавать" свое начальство.