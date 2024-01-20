В городе Ромны Сумской области глава местной военной администрации Денис Ващенко ударил на улице мэра Олега Стогния.

Видео инцидента публикуют городские телеграм-каналы.

Конфликт произошёл у мемориала погибшим военным, который их родственники требовали перенести.

Мэр говорил, что это невозможно, диалог шёл на повышенных тонах. В это время к Стогнию подошел Ващенко и попытался схватить его за руку, потребовав от него "не орать на людей". После этого началась драка, в ходе которой тот, кто снял видео, упал на землю.

Затем показывают мэра, который спрашивает окружающих: "Вы это видели?"

Ващенко, который предположительно напал на градоначальника, отвечает: "Я тебя ещё три раза ударю". Кто нанёс первый удар, на видео не зафиксировано.

Позже сам глава военной администрации записал видео со своей версией того, что случилось.

По его словам, родители погибших военных пришли на Аллею Славы, чтобы установить вазоны с цветами, поскольку городские власти, как заявил Ващенко, "игнорируют их просьбу".

Ващенко сказал, что мэр попытался этому воспрепятствовать, и "даже толкнул мать погибшего защитника".

"Я сразу вступился за родителей", - сказал глава военной администрации.

По его словам, мэр Стогний написал на него заявление в полицию за избиение.

Ранее мы рассказывали о том, как глава Мукачевского отдела контрразведки с подчиненными избили экс-ректора академии СБУ.

А осенью в Раде депутаты чуть не подрались после спора, кто из них больше раскалывает Украину.