Генпрокурор Украины Андрей Костин открыл уголовные дела из-за драки с участием народных депутатов Александра Куницкого и Артема Дмитрука.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, пишут украинские издания.

"Правовая квалификация – умышленное телесное повреждение средней тяжести, а также хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенные группой лиц", – заявили в Офисе генпрокурора.

Напомним, бывший член фракции "Слуга народа" Дмитрук и действующий депутат этой же фракции Куницкий избили парня в центре Киева.

Потерпевший заявил, что народные избранники якобы обвинили его в мошенничестве и требовали деньги.

Свою версию конфликта озвучивал и нардеп Куницкий. По словам парламентария, парень, который заявил о своем избиении, - это сотрудник мошеннического колл-центра. Уже во время конфликта он попытался украсть у него телефон.

Между тем пострадавший сообщил, что депутаты встретили его на парковке, зажали в угол и после непродолжительной беседы повалили на землю и начали бить, пока их не разнял охранник.