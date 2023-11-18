В Киеве сегодня ночью произошла драка между бойцами интернационального легиона. Несколько человек госпитализированы.

Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.

"Происшествие случилось в Дарницком районе столицы в частном доме. Во время употребления спиртных напитков между гражданином Великобритании Лионом Мшери, гражданином США Рони Редету, гражданином Канады Томасом Морисом и гражданином Румынии Арпадом Вересом произошел словесный конфликт, который перерос в драку. Во время драки великобританец Лион Мшери схватил нож и ударил им американца и канадца, нанеся им колотые раны рук и ног. После этого Мшери ударил кулаком румына сломав ему челюсть",- рассказывает источник.

Он также добавил, что все пострадавшие были госпитализированы в одну из киевских больниц.

"Британца Лиона Мшери пока никто не задерживал, решение будет принято после правовой квалификации происшествия",- говорит источник.

Ранее мы писали, что в Украине был убит 31-летний доброволец из Британии Джордан Чедвик. Он служил в Интернациональном легионе ВСУ.

Также мы сообщали, что во время удара по кафе Краматорска погиб ветеран морской пехоты США, воевавший за Украину.