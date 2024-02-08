Офис президента (ОП) опубликовал перечень изменений в ВСУ, которые ожидает Владимир Зеленский после назначения нового главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского.

Соответствующий пост появился в телеграм-канале ОП.

Ожидаются следующие изменения:

На столе должен появиться "реалистичный, подробный план действий ВСУ на 2024 год". С учетом реальной ситуации на поле боя сейчас и перспектив. Каждая боевая бригада на первой линии должна получить эффективное западное оружие – должно произойти справедливое перераспределение такого оружия в пользу первой линии фронта. Необходимо решить проблемы с логистикой. "Авдеевка не должна ждать, пока генералы выяснят, где у них на складах застряли дроны". "Каждый генерал должен знать фронт. Если генерал не знает фронта, он не служит Украине". Должна быть исправлена "чрезмерная и неоправданная численность в штабах". Надо построить в армии действенную ротационную систему. "Ротации – это обязательно". Требуется повышение качества обучения военных – только обученные солдаты на первой линии. В структуре Вооруженных сил создается новый род сил – Силы беспилотных систем. Должен быть назначен первый командующий.

Президент Владимир Зеленский заявил, что команду перезагрузки ВСУ главком Александр Сырский представит на днях.

Напомним, Зеленский дал понять, что Залужного уволили из-за неудачи летнего контрнаступления ВСУ.

Мы подробно рассказывали, какими действиями на фронте отметился новый главком ВСУ Александр Сырский и что о нем известно.