Перезагрузка ВСУ. Офис президента опубликовал план изменений, которые ждут от нового главкома Сырского
Офис президента (ОП) опубликовал перечень изменений в ВСУ, которые ожидает Владимир Зеленский после назначения нового главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского.
Соответствующий пост появился в телеграм-канале ОП.
Ожидаются следующие изменения:
- На столе должен появиться "реалистичный, подробный план действий ВСУ на 2024 год". С учетом реальной ситуации на поле боя сейчас и перспектив.
- Каждая боевая бригада на первой линии должна получить эффективное западное оружие – должно произойти справедливое перераспределение такого оружия в пользу первой линии фронта.
- Необходимо решить проблемы с логистикой. "Авдеевка не должна ждать, пока генералы выяснят, где у них на складах застряли дроны".
- "Каждый генерал должен знать фронт. Если генерал не знает фронта, он не служит Украине".
- Должна быть исправлена "чрезмерная и неоправданная численность в штабах".
- Надо построить в армии действенную ротационную систему. "Ротации – это обязательно".
- Требуется повышение качества обучения военных – только обученные солдаты на первой линии.
- В структуре Вооруженных сил создается новый род сил – Силы беспилотных систем. Должен быть назначен первый командующий.
Президент Владимир Зеленский заявил, что команду перезагрузки ВСУ главком Александр Сырский представит на днях.
Напомним, Зеленский дал понять, что Залужного уволили из-за неудачи летнего контрнаступления ВСУ.
Мы подробно рассказывали, какими действиями на фронте отметился новый главком ВСУ Александр Сырский и что о нем известно.
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