Анализируем итоги 715-го дня войны в Украине.

Отставка Залужного и назначение Сырского

Сегодня Владимир Зеленский уволил главкома Валерия Залужного и назначил на его место командующего Сухопутных войск Сырского.

Сперва в сообщениях и президента, и экс-главкома, и министра обороны слова "отставка" не звучало.

Но из контекста было понятно, что Залужный свою должность оставляет - Зеленский высказал ему пожелание "остаться в команде". И позже добавил, что надеется на согласие Залужного (то есть такого согласия он пока не дал).

Министр обороны Умеров также сообщил, что "сегодня было принято решение сменить руководство Вооруженных Сил Украины". Также как и Зеленский он не написал прямо, что Залужный отправлен в отставку. Но поблагодарил его за работу.

Вообще, само по себе то, что об отставке Залужного было объявлено столь эзоповым языком, показывает степень политической напряженности вокруг этого вопроса и степень опасения у политического руководства страны по поводу возможных последствий.

Затем президент записал обращение, в котором сообщил что новым главнокомандующим назначен главком Сухопутных войск Александр Сырский.

У него, по словам Зеленского, есть "успешный опыт защиты" - он командовал обороной Киева и наступлением в Харьковской области.

Также, по словам Зеленского, к обязанностям приступает новая команда генералов. "Я хочу, чтобы видение войны было одним и у наших воинов в Работино или Авдеевке, и в Генштабе и Ставке", - добавил президент.

"Говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпятым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего", - заявил президент.

Кроме того, он говорил с замами Залужного - генералами Мойсюком и Забродским.

Что же до самого бывшего главкома, то Зеленский дал понять, что причина отставки Валерия Залужного – неудача летнего наступления на южном фронте.

"Мы должны честно сказать: чувство стагнации именно на южных направлениях и сложности в боях на Донетчине повлияли на общественное настроение. Украинцы стали реже говорить о победе… Этот год должен стать годом, когда каждый украинский воин будет знать, как и раньше, что украинская держава, украинская армия способны побеждать", – сказал президент.

Также в словах Зеленского о "необходимости одного видения и на фронте, и в штабе" читается легкая критика прежнего командования ВСУ во главе с Залужным. Получается, при нем такого "одного видения", по мнению президента, не было.

О том, какие могут быть последствия отставки Залужного - мы детально анализировали здесь.

Кратко напомним, что главной причиной отставки была политическая - рейтинг доверия к Залужному стал выше, чем у президента и главком ВСУ превратился в фигуру, вокруг которой постепенно могли начать концентрироваться все противники Зеленского. Именно по этой причине президента отказался от идеи провести выборы в конце марта 2024 года.

Поэтому отставка была вопросом времени.

Пока открытым остается вопрос, что будет делать Залужный. Насколько он будет публично и политически активен, что он будет говорить о своей отставке и о Зеленском. Какие эмоции его отставка вызовет в армии и в обществе.

Во-многом, ответы на эти вопросы зависят от ситуации на фронте. Если там не будет серьезных провалов, то есть вероятность, что отставка пройдет достаточно безболезненно для настроений в обществе и в армии. Если же ситуация начнет ухудшаться, то даже если Залужный будет молчать, его отставка начнет восприниматься в народе и в армии как причина неудач и, соответственно, негатив в отношении к Зеленском резко возрастет, а сам бывший главком ВСУ станет в глазах многих украинцем главной альтернативой действующему президенту.

Что касается военных последствий, то радикально вряд ли перемены в руководстве ВСУ повлияют на ход событий. Он определяется более глобальными факторами, чем личности конкретных командующих - нынешнее состояние и потенциал украинской армии, Украины и ее союзников, объемы помощи Запада. И, с другой стороны, нынешнее состояние и потенциал РФ. И в этом плане ситуация для Украины сейчас складывается тревожно (но об этом подробнее ниже).

Что известно о новом главкоме Сырском?

Александр Сырский родился в России - 26 июля 1965 года в селе Новинки, Киржачского района Владимирской области. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище.

Начинал службу в 1986 году в Советской армии командиром мотострелкового взвода.

Во время войны на Донбассе был начальником штаба сил АТО. В том числе участвовал в командовании обороной Дебальцево в 2015 году, которая закончилась потерей города.

К началу полномасштабного вторжения РФ - командующий Сухопутными войсками. Командовал успешными для ВСУ операциями - обороной Киева и наступлением осенью 2022 года в Харьковской области. После харьковского наступления о нем стали говорить как о возможном сменщике Залужного, по поводу трений которого с Офисом президента писали уже тогда.

В 2023 году Сырский командовал куда менее удачными для ВСУ боями за Бахмут.

Россиянам удалось захватить город и его окрестности, а начатое в мае 2023 года контрнаступление ВСУ не привело к значительным успехам и фактически остановилось в декабре (теперь там наступают россияне). Распыление сил ВСУ на Бахмут в западных СМИ называется одной из причин неудачи наступления ВСУ на юге.

Ситуация на фронте

Ситуацию в Авдеевке украинские военные паблики называют "критической и хаотической".

Deep State пишет, что россияне продолжают продвигаться с севера в частном секторе по улицам Независимости и Сапронова. В районе железнодорожного моста противник имеет частичный успех и штурмует позиции на дачах в направлении стелы при въезде и автобазы.

Аналогичная ситуация в районе Донецкой фильтровальной станции.

"На юге города враг настолько фанатичен, что входит в окружение и держит круговую оборону", - пишет телеграм-канал.

Паблик сравнивает, как и другие аналитики, ситуацию в Авдеевке с Бахмутом, поскольку начались городские бои. Другие военные эксперты (в частности, Арестович) говорят о том, что эта ситуация из-за прорыва обороны невыгодна уравнением потерь - в условиях городского боя обороняющаяся сторона уже не имеет преимущества.

Детальнее о том, как россияне пытаются замкнуть "малый котел" в старой Авдеевке, мы писали здесь.

К слову, украинские военные из Авдеевки сообщают в соцсетях, что армия РФ закупила Starlink и использует его на авдеевском участке.

Покупаются они якобы через Дубай с активированными аккаунтами и работают на захваченных украинских территориях. В то же время украинские военные жалуются, что их интернет от Starlink стал очень медленный - буквально 0,3 мб\с.

Говорят, проблемы наблюдаются уже несколько месяцев, а в последнюю неделю - особенно сильно.

Также фиксируется продвижение РФ в Новомихайловке на угледарском направлении. "К сожалению, противник зашел в крайние дома Новомихайловки, удалось ли выбить его – неизвестно", - заявляет украинский военный телеграм-канал.

"Институт изучения войны" (США) на основе анализа видеороликов утверждает, что российская морская пехота продвинулись в восточную часть Новомихайловки вдоль улицы Ленина. А под самим Угледаром российские войска прошли вперед к северу от Никольского, пишет "Институт" со ссылкой на снимки NASA.

Также американские аналитики сообщают о продвижении россиян в восточной части Георгиевки, что к западу от захваченной Марьинки.

В Крынках Херсонской области своя динамика. Deep State сообщает, что россиян удалось оттеснить из застройки, куда они продвинулись ранее. "Институт изучения войны" подтверждает, что ВСУ прошли вперед в восточной части Крынок. Но уточняет, что и российские войска продвинулись - на юге села.

К воздушным атакам. Ночью Украину атаковали 17 "Шахедов". Сбить удалось 11 беспилотников. Атака шла в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Винницкой областях.

В Одессе беспилотники повредили объекты гражданской инфраструктуры. Также были повреждены недостроенная многоэтажка и здание учебного заведения.

В Винницкой области после атаки дронов вспыхнул пожар на одном из инфраструктурных объектов. О чем речь, не сообщалось.

Также ночью был новый обстрел Николаева. Из-за попадания беспилотника пострадал частный сектор и спортивный объект.

Ракетный удар был по Селидово Донецкой области. Там погиб человек и семь получили ранения. Разрушен трехэтажный дом.

Сегодня Украина и Россия провели обмен пленными 100 на 100, сообщило минобороны РФ.

Сбитие Ил-76 под Белгородом

В западных СМИ появилась новая публикация о том, что Ил-76 был сбит ВСУ под Белгородом из американского комплекса Patriot.

Сегодня об этом написала The New York Times.

Чиновники США заявили, что ВСУ действовали без их ведома. Вероятно, на основе "законных, но ошибочных разведывательных данных".

По их данным, этот Ил-76 действительно ранее использовался для перевозки ракет. Но при этом, со ссылкой на американских чиновников, издание пишет, что, возможно, на борту в момент поражения действительно были украинские пленные, как об этом заявляла Россия.

"Вопрос о том, кто был в самолете, менее ясен. Американские официальные лица не подтвердили личности пассажиров, но заявили, что вполне вероятно, что по крайней мере некоторые из них были украинскими пленными", - пишет издание.

Военные перспективы

Вчера в Сенате США провалился законопроект, позволяющий разблокировать помощь Украине. Он не смог получить нужные 60 голосов.

Теперь лидер большинства в Сенате Чак Шумер планирует вынести на голосование другой - законопроект о финансировании Украины, Израиля и Тайваня, но без вопроса о границе США.

Отметим однако, что еще в прошлом году контролирующие нижнюю палату Конгресса республиканцы заявили, что не будут голосовать за помощь Украине без решения проблемы с нелегальной миграцией. И пока со стороны республиканцев не было заявлений, что их позиция изменилась.

На фоне очередной провальной попытки разморозить помощь Украине Белый дом, западные лидеры и СМИ начинают делать все более мрачные заявления.

Байден заявил, что Украина находится в "критической точке войны", в то время как США "отступают назад", передает Bloomberg. Во время сбора средств в Нью-Йорке президент США заявил, что Путин "наступает на пятки".

"И что мы делаем? Отступаем назад?", - сказал Байден.

Он заявил, что запасы боеприпасов и оружия в Украине сокращаются, а боевые действия, как ожидается, активизируются уже весной.

"Соединенные Штаты рассматриваются как - мы являемся основной нацией. Если Соединенные Штаты отойдут от событий, что произойдет?. Что произойдет на Ближнем Востоке. Тайваньский пролив? Что произойдет в Азии? Что будет с Украиной?", - заявил Байден.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил вчера, что ВСУ постепенно исчерпывают запас снарядов и ПВО в условиях отсутствия помощи со стороны Соединенных Штатов.

"Мы знаем, что в некоторых подразделениях они (ВСУ - Ред.) очень и очень тщательно распределяют свои боеприпасы, потому что начинают волноваться, что запасы иссякают", - сказал Кирби.

По его словам, украинские командиры на отдельных участках фронте должны определять, какие системы большей дальности использовать сейчас, а какие нет из-за отсутствия новых траншей военной помощи.

"Россияне об этом знают и поэтому продолжают атаки беспилотниками и ракетами, чтобы заставить украинцев тратить средства ПВО, которые – и об этом им известно – сейчас не пополняются", - отметил представитель Белого дома.

Отметим, что нехватка ракет для систем ПВО для Украина будет даже большей проблемой, чем дефицит боеприпасов. Потому что снаряды в определенной степени можно заменить дронами. А вот ракеты и самолеты противника кроме как системами ПВО сбивать нечем.

О том, что Украина вскоре может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов, заявил и канцлер Германии Шольц. Он написал в колонке для Wall Street Journal, что "победа России в Украине поставит под угрозу всех нас".

"Несмотря на нашу поддержку, Украина вскоре может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов. Некоторые финансовые обязательства уже исчерпаны, а другие необходимо продлить", - сказал Шольц.

В конце концов, о том, что ВСУ постоянно испытывают дефицит снарядов, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. "Страдаем действительно от снарядного дефицита, и главная цель, конечно, чтобы снарядный дефицит никогда не перешел в снарядный голод", - сказал он.

В СМИ тоже пошла волна соответствующих статей.

The Washington Post сегодня опубликовала очень мрачный материал о ситуации на фронте, где украинские войска сталкиваются с огромной нехваткой не только снарядов, но и солдат.

Статья основана, как отмечает издание, на разговорах с дюжиной солдат и офицеров ВСУ.

"Украинские военные сталкиваются с критической нехваткой пехоты, что приводит к истощению и снижению боевого духа на линии фронта", - пишет The Washington Post.

По их словам, нехватка личного состава является сейчас самой острой проблемой, поскольку РФ вернула себе наступательную инициативу на поле боя и активизирует свои атаки.

Один командир батальона механизированной бригады, сражающейся на востоке, сказал, что в его подразделении осталось менее 40 пехотинцев, хотя должно быть более 200.

Другой командир батальона штурмовой бригады говорит, что "типичной" является укомплектованность боевой бригады на 35% от должного. По его словам, за последние 5 месяцев он получил 5 новых солдат, не считая тех, кто вернулся после ранений. При этом они были, как правило, плохо обучены.

"Куда мы идем? Я не знаю. Позитивного прогноза нет. Абсолютно никакого. Это закончится множеством смертей, глобальным провалом. И скорее всего, я думаю, фронт рухнет где-нибудь, как это произошло с врагом в 2022 году, на Харьковщине", - заявил комбат.

Нехватка кадров наблюдается по всему фронту и может вызвать "эффект домино", говорят военные.

"Их нужно кем-то заменить. Их заменить некем, поэтому они больше сидят, у них падает моральный дух, они болеют или получают обморожения. Они заканчиваются. Заменить их некому. Передняя линия трещит. Фронт рушится. Почему мы не можем их заменить? Потому что у нас нет людей, никто не приходит в армию. Государство не смогло объяснить людям, что им следует идти в армию. Те, кто знал, что им пора идти, уже все кончились", - заявил комбат Александр.

New York Times же пишет, что без американской помощи, "деградация" ВСУ будет "неумолимой" ближе ко второму полугодию.

"Украина могла бы эффективно продержаться какую-то часть этого года без увеличения американской военной помощи. Но со временем не будет никакой перспективы восстановить армию, и они начнут медленно проигрывать", - считает эксперт по России из Фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне Майкл Кофман.

По его мнению, отсутствие помощи "укажет на мрачную, негативную траекторию во второй половине этого года". "Никогда еще с начала вторжения Украина не сталкивалась с таким опасным моментом в войне", - пишет NYT.

По данным Associated Press, чтобы утолить кадровый голод, ВСУ стали нанимать солдат из Колумбии. Ее военные имеют большой опыт боевых действий с наркомафией, поэтому "сотни" ветеранов едут воевать в Украину.

Вместо зарплаты в 400-900 долларов на родине, в Украине они получают 3300 долл. и компенсацию семье 400 тыс. долл. в случае смерти. "Хотя бывают случаи, когда семьи колумбийцев теряют с ними связь и не могут получить информацию от посольства или других ведомств Украины, что случилось с их родными", - говорится в статье.

Для их вербовки в прошлом году Украина создала инфраструктуру испаноязычных рекрутеров, инструкторов и младших оперативных офицеров, сообщает AP. Украинские власти официально этого не подтверждали.

Мобилизация. Бунты на Западной Украине

Сегодня глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия назвал три пункта принятого вчера в первом чтении законопроекта о мобилизации, над изменением которых ко второму чтению уже начали работать депутаты.

"1. относительно людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает, оставим все в редакции действующего законодательства.

2. пересмотрим еще раз подход к аспирантам. Финального решения еще нет, будем искать компромисс.

3. Точно неприемлемы нормы по блокированию личных счетов граждан. Не вижу в Раде тех, кто бы такое поддерживал", - заявил глава фракции "Слуга народа".

Норму об электронных повестках (а она ключевая) он не упоминает. Но пишет, что в межфракционной рабочей группе обсуждают и "другие пункты законопроекта".

"Должны сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан. Задача не из легких, работы будет много", - предупредил Арахамия.

Но нужно напомнить, что законопроект, даже в случае отмены наиболее скандальных норм (вероятность чего невелика), все равно резко ужесточает процесс мобилизации.

Тогда как и в рамках действующих законов уже происходят серьезные конфликты по поводу набора в армию. На западной Украине начались настоящие акции неповиновения.

Вчера появилось видео, как в селе Космач Ивано-Франковской толпа разъяренных женщин перекрыла дорогу и избила мать и ребенка из-за рейдов ТЦК.

Пострадавшая рассказывает, что ее обвинили в том, что она "наводчица военкома", которая приехала "сдавать их мужей". В поисках "наводчиков" толпа перекрыла дорогу и заставляла людей показывать телефоны.

В село женщину пропустили, а на выезде обратно уже произошла драка.

"Одна женщина засунула биту в окно и дала по голове ребенку, в то время как другая меня держала за волосы и я ничего просто ничего не могла сделать. В один момент один дядя закричал, что все сюда, это не та машина которая нам нужна была мы попутали. И сзади приехала другая машина и они так сказать переключились на ту машину, и я не знаю, как но выбралась из этого Ада", - пишет женщина в соцсетях.

Полиция подтверждает, что имело место самовольное перекрытие дороги и конфликт с тремя пострадавшими, в том числе одним ребенком, из-за "неправдивой информации, которая распространилась в соцсетях".

Сегодня жители Космача снова вышли на улицу против мобилизации. Толпа женщин окружила сотрудника ТЦК, не давая ему забрать в армию их мужей.

"Позвоните президенту и скажите, что у нас война не объявлена", - заявила одна из женщин.

То есть это показательная история - она демонстрирует, что ситуация и без ужесточения законов достаточно быстро накаляется.