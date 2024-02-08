Соратники экс-президента Украины Петра Порошенко ожидаемо раскритиковали решение действующего главы государства Владимира Зеленского уволить главкома ВСУ Валерия Залужного.

Соответствующие сообщения появились на страницах народных депутатов в Фейсбуке и в телеграм-каналах.

"Это большая ошибка Зеленского. Она может нести риски для страны. За эту ошибку придется расплачиваться всем нам. Молчать не буду", – написал нардеп Алексей Гончаренко.

"Переводить ответственность на военных, которым власть не помогла оборудовать фортификационные сооружения, которым до сих пор дроны таскают волонтеры, у которых критическая нехватка снарядов и оружия, которое мы так и не начали производить – это низость", – заявила нардеп Ирина Геращенко.

Некоторые из сторонников Порошенко не только выступают против отставки Залужного, но и дискредитируют новоназначенного главкома.

"Уволить генерала с наиболее современным подходом к войне и заменить генералом с наиболее традиционным подходом старой советской школы – это обновление?! В лобовой атаке традиционной войны у нас нет преимуществ. Тем более что враг тоже ищет инновационные подходы... За будущее страны я сейчас стал очень сильно переживать. Есть основания", – написал нардеп Владимир Арьев.

"Вместо Залужного, уроженца Житомирщины и выпускника Одесского института сухопутных войск, национального университета обороны Украины и Острожской академии, Зеленский назначил Сырского, уроженца России, выпускника московского высшего командного военного училища", – заявил экс-мэр Ровно от партии Порошенко Александр Третьяк.

А вот комментарий мэра Киева Виталия Кличко был более сдержанным.

"Надеюсь, власти аргументируют обществу такие изменения. Когда продолжаются тяжелые бои на передовой, когда нужно продолжать эффективное сотрудничество с иностранными партнерами. Когда для единства общества нужны авторитеты, которым оно доверяет", - написал Кличко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что причина отставки главкома ВСУ Валерия Залужного – неудача летнего наступления на южном фронте.

Как мы писали, новый главком ВСУ Александр Сырский родился во Владимирской области. Чем известен новый главком, мы рассказывали в отдельном материале.