Соединённые Штаты будут поддерживать Украину, несмотря на отставку главкома ВСУ Валерия Залужного.

Об этом заявили в Пентагоне.

В тоже время в оборонном ведомстве США сообщили, что выписавшийся после операции министр обороны страны Ллойд Остин еще не говорил с новым главкомом Вооружённых сил Украины Александром Сырским.

Комментарий приблизительно такого же содержания дал и координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Кирби подчеркнул, что Зеленский – главнокомандующий своими Вооруженными Силами, и "он может решать, кто будет в военном руководстве".

"В этом и состоит гражданский контроль. Мы об этом знаем. И мы будем работать с кем-либо, кто будет возглавлять украинские войска. Мы продолжим сотрудничество с нашими украинскими коллегами", – добавил он.

Кирби также отверг утверждение, что замена главнокомандующего ВСУ свидетельствует о "нестабильности" ситуации в Украине.

Ранее мы сообщали, что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском, который родился в России, оборонял Киев и бился за Бахмут.