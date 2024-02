Глава Министерства обороны США Ллойд Остин сегодня провел первый брифинг для журналистов после своей нашумевшей госпитализации. К представителям СМИ он вышел, прихрамывая.

Видео брифинга разместили ресурсы Пентагона.

Во время общения Остин признал, что поступил "неправильно" в ситуации с информированием руководства США о состоянии своего здоровья, и принес публичные извинения перед американской общественностью.

"Я хочу выразиться предельно ясно. Мы подошли к этому вопросу неправильно. Я подошел к этому неправильно, я должен был сообщить президенту о своем онкологическом диагнозе. Я должен был рассказать об этом своей команде и американской общественности. Я приношу извинения перед своими коллегами и перед американским народом", - сказал Остин.

Говоря о своем самочувствии, Остин признался, что все еще не до конца окреп: испытывает боль в ноге и продолжает физиотерапию.

"Состояние моей ноги будет улучшаться, доктора в этом уверены. Физиотерапевт продолжает работать со мной, он тоже уверен. Потребуется время из-за природы случившегося. Нельзя сказать, дни или недели. Мое здоровье постепенно улучшится. К Олимпиаде я не буду готов, но я поправлюсь", - заверил чиновник.

Остин также заявил, что не намерен уходить в отставку, несмотря на скандал вокруг госпитализации в связи с онкологическим заболеванием.

"Нет", - сказал на пресс-конференции Остин, комментируя возможность оставления должности по болезни.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III briefs the news media at the Pentagon. https://t.co/5XvZVE9Arz