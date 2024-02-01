Глава Министерства обороны США Ллойд Остин сегодня провел первый брифинг для журналистов после своей нашумевшей госпитализации. К представителям СМИ он вышел, прихрамывая.

Видео брифинга разместили ресурсы Пентагона.

Во время общения Остин признал, что поступил "неправильно" в ситуации с информированием руководства США о состоянии своего здоровья, и принес публичные извинения перед американской общественностью.

"Я хочу выразиться предельно ясно. Мы подошли к этому вопросу неправильно. Я подошел к этому неправильно, я должен был сообщить президенту о своем онкологическом диагнозе. Я должен был рассказать об этом своей команде и американской общественности. Я приношу извинения перед своими коллегами и перед американским народом", - сказал Остин.

Говоря о своем самочувствии, Остин признался, что все еще не до конца окреп: испытывает боль в ноге и продолжает физиотерапию.

"Состояние моей ноги будет улучшаться, доктора в этом уверены. Физиотерапевт продолжает работать со мной, он тоже уверен. Потребуется время из-за природы случившегося. Нельзя сказать, дни или недели. Мое здоровье постепенно улучшится. К Олимпиаде я не буду готов, но я поправлюсь", - заверил чиновник.

Остин также заявил, что не намерен уходить в отставку, несмотря на скандал вокруг госпитализации в связи с онкологическим заболеванием.

"Нет", - сказал на пресс-конференции Остин, комментируя возможность оставления должности по болезни.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III briefs the news media at the Pentagon. https://t.co/5XvZVE9Arz February 1, 2024

В конце декабря прошлого года Остин перенес "малоинвазивную" операцию для лечения рака простаты, а в первый день нового года вернулся на две недели в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости. Прессе об этом сообщили задним числом, что вызвало возмущение и скандал.

В связи с шумихой генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявил, что планирует начать расследование обстоятельств госпитализации министра обороны. Его результаты пока не известны.

Только 29 января Остин начал первый рабочий день после месячного отсутствия в Пентагоне. Тогда он встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которому сообщил, что все еще не до конца выздоровел.