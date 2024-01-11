Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявил, что планирует в январе начать расследование обстоятельств госпитализации министра обороны США Ллойда Остина.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте генинспектора Минобороны США.

Как отмечается в заявлении, целью расследования будет "изучение ролей, процессов, процедур, обязанностей и действий, связанных с госпитализацией министра обороны".



Также предстоит оценить достаточность информирования и своевременность передачи полномочий ввиду проблем со здоровьем. Инспектор попросил в пятидневный срок предоставить контактное лицо для проведения проверки.

Ранее расследование обстоятельств госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина начал комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей США. Пентагон также начал внутреннюю проверку того, как Остин передал полномочия своему заместителю Кэтрин Хикс.

Как мы сообщали, глава Министерства обороны США четыре дня провел в больнице, в отделении интенсивной терапии. Как заявили в Пентагоне, "вечером 1 января министр обороны Ллойд Дж. Остин III был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида с осложнениями после недавней плановой медицинской процедуры". Обязанности Остина во время его пребывания в больнице исполняла замминистра Кэтлин Хикс. Пресс-пул Пентагона возмутило, что о госпитализации такого высокопоставленного чиновника стало известно только постфактум. В Пентагоне внятно не могли объяснить, почему это произошло.

Напомним, сейчас министр, у которого диагностировали рак простаты в ранней стадии, остается в госпитале. Его состояние оценивается как хорошее, и он продолжает работать удаленно.