Министр обороны США Ллойд Остин, у которого диагностировали рак, остается в госпитале. Его состояние оценивается как хорошее, и он продолжает работать удаленно.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

По словам спикера ведомства Пэта Райдера, Остин находится на связи со своими старшими сотрудниками, имеет доступ к защищенной связи, следит за повседневными операциями Министерства обороны США по всему миру, а также заслушал оперативную информацию.

Как долго 70-летний Остин пробудет в больнице, пока неизвестно. Он находится там с 1 января. Сообщается, что рак обнаружили на ранней стадии.

Ранее сообщалось, что глава Министерства обороны США Ллойд Остин четыре дня провел в больнице, в отделении интенсивной терапии. Его обязанности во время его пребывания в больнице исполняла замминистра Кэтлин Хикс.

А в прошлом году западные СМИ писали о том, что президент США Джо Байден прошел тщательное медицинское обследование. Отмечалось, что медицинское обследование стало для президента США вторым с момента вступления в должность.