У министра обороны Соединённых Штатов Ллойда Остина, который накануне провел четыре дня в больнице, диагностирован рак простаты.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.

Выяснилось, что в конце декабря глава Пентагона перенёс операцию по причине рака простаты, а недавно был повторно госпитализирован из-за появившихся осложнений, включая инфекцию.

Между тем в США разворачивается скандал вокруг этой госпитализации, о которой, вопреки инструкциям, долго не было известно ни высшей власти, ни СМИ. Руководитель штаба Остина Келли Магсаммен заявила, что не смогла сообщить о положении шефа, потому что сама в это время болела.

Кроме того, Пентагон в первоначальном сообщении о госпитализации отказался открыть ее причину, ссылаясь на "неприкосновенности частной жизни". А сам Остин даже не проинформировал о том, что пробудет в больнице несколько дней, своего заместителя Кэтлин Хикс, хотя ещё 2 января делегировал ей часть обязанностей. При этом Хикс во время госпитализации министра была в отпуске в Пуэрто-Рико, что вызвало вопросы по поводу того, какие тогда обязанности передавал ей Остин и почему после этого она не вернулась в Вашингтон незамедлительно. Журналисты выяснили, что Хикс решила остаться в Пуэрто-Рико не только после того, как ей сообщили о госпитализации её начальника, но и после того, как в пятницу Остин вновь вернулся к исполнению своих обязанностей.

После того как всплыли эти подробности, из Пентагона начали поступать оправдания.

Сам Остин заявил, что разделяет тревогу СМИ по поводу "прозрачности" информации, и признал, что мог бы поступить лучше, "проинформировав общественность должным образом".

"Я обязуюсь исправиться. Но важно отметить: это была моя медицинская процедура, и я беру на себя всю полноту ответственности за принятые решения о раскрытии информации", - заявил глава Пентагона.

Скандал прокомментировал и экс-президент Дональд Трамп.

В своей социальной сети Truth Social он заявил, что Остин "должен быть немедленно уволен за ненадлежащее профессиональное поведение и неисполнение обязанностей".

"Он пропал без вести на неделю, и никто, включая его босса, криворукого Джо Байдена, понятия не имел о том, где он находится или может находиться. Он плохо работал и должен был быть уволен вместе с "генералом" Марком Милли по многим причинам, но в особенности из-за катастрофической капитуляции в Афганистане, возможно, самого позорного момента в истории нашей страны", - отметил Трамп.

Ранее мы рассказывали о "пропаже" Остина и возмущения по ее поводу пресс-пула Пентагона.

А чуть менее года назад СМИ сообщали, что Джо Байден прошел тщательное медицинское обследование.