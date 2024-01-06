Глава Министерства обороны США Ллойд Остин четыре дня провел в больнице, в отделении интенсивной терапии.

Об этом сообщил в пятницу, 5 января, сайт Пентагона.

"Вечером 1 января министр обороны Ллойд Дж. Остин III был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида с осложнениями после недавней плановой медицинской процедуры. Он хорошо выздоравливает и рассчитывает сегодня приступить к исполнению своих обязанностей в полном объеме. В любое время заместитель министра обороны был готов действовать от имени министра и осуществлять его полномочия, если потребуется", - сказано в уведомлении.

По данным СМИ, Остин уже полностью вернулся к работе в пятницу вечером. Его обязанности во время его пребывания в больнице исполняла замминистра Кэтлин Хикс.

Ассоциацию прессы Пентагона возмутило, что ведомство хранило молчание в течение четырех дней, прежде чем объявить о госпитализации Остина. По мнению журналистов, министр "не имеет права претендовать на конфиденциальность в этой ситуации".

"Общественность имеет право знать, когда члены кабинета министров США госпитализированы, находятся под наркозом или когда им делегируются обязанности в результате какой-либо медицинской процедуры", — говорится в письме Ассоциации, адресованном спикеру Пентагона Патрику Райдеру и помощнику министра обороны по связям с общественностью Крису Мигеру.

По словам Райдера, Пентагон не сообщил о госпитализации министра раньше, так как это была "развивающаяся ситуация", в которой нужно было учитывать несколько факторов. В Пентагоне не ответили на вопросы о том, находился ли глава Минобороны США без сознания во время госпитализации и пребывал ли он в критическом состоянии.

Летом мы писали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попал в больницу.

А чуть менее года назад СМИ сообщали, что Джо Байден прошел тщательное медицинское обследование, поскольку готовится баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году.