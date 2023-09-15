В Москве попал в больницу советский и российский композитор, поэт, автор песен, народный артист Российской Федерации Игорь Николаев. Он был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии из-за проблем с сердцем.

Об этом сообщает российские СМИ.

По их данным, сейчас медики решают, понадобится ли артисту операция. Он лежит в палате интенсивной терапии.

"У композитора нарушена работа сердца: ритм то учащается, то становится реже. Результаты ЭКГ тем временем неутешительные, так как следы инфаркта обнаружили именно по ним", – сказали журналистам медики.

Николаев находится в сознании, но на седативных препаратах. К артисту не пускают даже самых близких людей.

В январе этого года певец уже наблюдался в медицинском учреждении из-за проблем с сердцем. Тогда его прооперировали и поставили два стента.

А в 2021-м Николаев перенес инфаркт, после этого у него и начались проблемы со здоровьем. А за год до этого он перенес коронавирус.

Сейчас Игорю 63 года, он женат на Юлии Проскуряковой, пара воспитывает дочь Веронику. Ранее артист был женат еще несколько раз. Первой его супругой стала одноклассница Елена, в их браке в 1978-м родилась дочь Юлия, которая живет в США. Также супругой Николаева была певица родом из Украины Наташа Королева.

Осенью 2021 года мы писали, что в Москве с подозрением на инсульт госпитализировали 72-летнего Александра Градского. Вскоре он скончался.