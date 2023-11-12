В Москве экстренно госпитализировали известного своим фильмом "Экипаж" и сериалом "Граница. Таежный роман" советского и российского режиссера Александра Митту. У 90-летнего народного артиста РФ диагностировали ухудшение состояния из-за пневмонии на фоне перенесенного инсульта.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Отмечается, что днем режиссеру, который жаловался на высокую температуру и затрудненное дыхание, вызывали на дом скорую помощь. Врачи поставили Митте диагноз пневмония и рекомендовали ему поехать в больницу, однако режиссер отказался.

Позже у народного артиста РФ резко ухудшилось самочувствие, он не мог даже самостоятельно сидеть, что привело к экстренной госпитализации.

По данным российских изданий, в марте этого года Митта переболел ковидом, а в июле был экстренно госпитализирован после того, как у него появилась слабость в руке и ноге. Сообщалось, что у режиссера диагностировали инсульт, его частично парализовало. Также психиатр обнаружил у Митты деменцию. Позже на КТ головного мозга у него нашли кисты и признаки атеросклероза.

На днях мы сообщали, что в Москве госпитализирован народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. Он потерял сознание на улице.

А в сентябре в больницу попадал известный композитор и певец Игорь Николаев.