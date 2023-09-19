Российский певец и композитор Игорь Николаев перенес сложную операцию на сердце - коронарное шунтирование. Сейчас он находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Об этом сообщают российские СМИ.

Напомним, 15 сентября 63-летний музыкант был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии из-за проблем с сердцем. По данным СМИ, у него была нарушена работа сердца: ритм то учащался, то становился реже.

Также сообщалось, что в 2021 году Николаев перенес инфаркт, после этого у него и начались проблемы со здоровьем. А в январе этого года певец уже наблюдался в медицинском учреждении из-за проблем с сердцем. Тогда его прооперировали и поставили два стента.

Близкие Николаева его госпитализацию не комментируют.

Коронарное шунтирование, оно же аортокоронарное шунтирование (АКШ) - операция, которая позволяет восстановить кровоток в артериях сердца путем обхода места сужения коронарного сосуда с помощью специальных сосудистых протезов - шунтов.

Ранее мы рассказывали, что французскому актеру Алену Делону провели операцию по шунтированию артерии на бедре.