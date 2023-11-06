В Москве госпитализирован народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. Он потерял сознание на улице.

Об этом сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова в комментарии российским изданиям.

"Соломин госпитализирован. Он потерял сознание на улице, когда садился в машину и ехал в театр. Сейчас он в больнице. Он в сознании, разговаривает", – заявила Михайлова.

Пока нет данных, как оценивают врачи состояние здоровья артиста и как долго продлится лечение. По предварительной информации, звезда театра и кино находится в тяжелом состоянии. Ранее он несколько раз жаловался на здоровье и говорил, что регулярно проверяется у врачей.

В июне Соломину исполнилось 88 лет. Он - старший брат актера театра и кино Виталия Соломина, умершего в 2002 году. Соломин известен по фильмам "Хождение по мукам", "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить", "Адъютант его превосходительства", "Летучая мышь" и многим другим.

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