В РФ умер актёр Вячеслав Гришечкин, известный по своей роли в сериале "Солдатах".

Об этом пишут российские СМИ и соцсети.

Актёр скончался в пятницу в Москве. Заслуженному артисту РФ был 61 год.

Причиной смерти Гришечкина названа болезнь сердца. После того, как 2017 году от онкологии умерла его вторая жена, артист пребывал в глубокой депрессии.

Последние двое суток Гришечкин провёл в реабилитационном центре в Одинцово, куда артиста, предположительно, отправили из-за психического расстройства, вызванного чрезмерным употреблением алкоголя. 6 сентября ему стало плохо: поднялась температура до 39 градусов и развилась гипертермия.

На следующий день Гришечкина экстренно госпитализировали в инфекционное отделение одной из подмосковных больниц, где врачи больше недели боролись за его жизнь. В ночь с 15 на 16 сентября сердце актёра остановилось.

Зрителям он более всего запомнился по роли полковника Староконя в сериале "Солдаты", а также появлением в сериале "Бригада".



Фильмография актера насчитывает 167 картин. Наиболее известные роли, кроме сериалов "Солдаты" и "Бригада" - "Счастливы вместе" и "Каменская".

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