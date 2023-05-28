Белорусские оппозиционные паблики не подтверждают госпитализации президента Беларуси Александра Лукашенко в Москве, о чем вчера заявил один из представителей оппозиции Валерий Цепкало.

По его словам, Лукашенко стало плохо после ужина с Путиным 25 мая в Кремле, и его пытаются "откачать" в больнице.

Но другие противники президента Беларуси это опровергают.

"По нашей информации, Лукашенко вернулся в Минск 25 мая в 20:20, после чего его кортеж был замечен на пути к резиденции", - заявил мониторинговый телеграм-канал "Беларускі Гаюн".

Напомним, 25 мая Лукашенко побывал в Москве на саммите ЕАЭС, где давал интервью журналистам. По сообщению его пресс-службы, вечером того же дня президент вернулся в Минск. С тех пор он на публике не появлялся.

Ранее Лукашенко досрочно уехал с празднования Дня Победы в Москве, как выяснилось позже - из-за проблем со здоровьем.

Один из лидеров оппозиции Павел Латушко тогда сообщил, что у президента Беларуси инфекционно-аллергический миокардит. Но позже Лукашенко заявил, что у него был аденовирус.

На недавних встречах президента Беларуси видели с перебинтованной левой рукой.