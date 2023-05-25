Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал вчерашнее заявление польского генерала Вальдемара Скшипчака о том, что Польша готова к тому, что в Беларуси может произойти вооруженный переворот, и готова к участию в его поддержке.

"Я несколько месяцев назад говорил, что они готовятся. К восстанию, к революции – я не знаю, к чему они в Белоруссии готовятся. Мы знаем, где они находятся, и поименно знаем всех. Мы готовы, пусть приходят", - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша начала строительство электронного барьера на границе с РФ. Систему камер и датчиков движения установят на 199 км границы, чтобы охватить всю сухопутную границу с РФ, за исключением участка Вислинской косы. Стоимость проекта превышает 83 млн долларов, в том числе более 9 млн долларов.

Также мы писали, что Беларусь подписала документы о размещении российского ядерного оружия и получила "Искандер". При этом Москва не передает белорусам свое оружие. Контроль над ним остается за россиянами.

Кроме того, сообщалось, что Лукашенко на встрече с Шойгу потребовал гарантий защиты Беларуси как части России.