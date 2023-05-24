Президент Беларуси Александр Лукашенко поехал в Москву, в среду, 24 мая.

Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

В России Лукашенко пробудет до завтра. Там он примет участие в пленарном заседании II Евразийского экономического форума.

Командировка Лукашенко может свидетельствовать о том, что он выздоровел.

О болезни Лукашенко стали активно говорить после парада на 9 мая в Москве, на котором у президента Беларуси был болезненный вид. Он отсутствовал на публике пять дней

Белорусская оппозиция заявила, что у Лукашенко инфекционно-аллергический миокардит.

Сам Лукашенко заявил, что у него был аденовирус. Он также заявил, что у него был очень плотный график, что мешало нормально пролечиться.

Тем временем война в Украине идет уже 455-й день. Мы следим за новостями 24 мая в своем онлайне.

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