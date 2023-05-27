Белорусская оппозиция заявила, что президент Беларуси Александр Лукашенко серьезно болен и госпитализирован в Москве. Один из представителей оппозиции, несостоявшийся кандидат в президенты Валерий Цепкало, сказал, что глава государства находится "в критическом состоянии".

Об этом Цепкало написал на своей странице в Twitter.

"По предварительной информации, подлежащей дальнейшему подтверждению, Лукашенко был экстренно доставлен в ЦКБ Москвы после встречи за закрытыми дверями с президентом России Владимиром Путиным. В настоящее время он остается там под медицинским наблюдением. Для лечения его критического состояния мобилизованы ведущие специалисты. Проведены процедуры по очистке крови, состояние Лукашенко признано нетранспортабельным", - говорится в сообщении оппозиционера.

Заявления Цепкало уже распространяются в СМИ. Пока они ничем не подтверждены.

Напомним, 25 мая Лукашенко побывал в Москве на саммите ЕАЭС, где давал интервью журналистам. По сообщению его пресс-службы, вечером того же дня президент вернулся в Минск. С тех пор он на публике не появлялся.

Ранее Лукашенко досрочно уехал с празднования Дня Победы в Москве, как выяснилось позже - из-за проблем со здоровьем.

Один из лидеров оппозиции Павел Латушко тогда сообщил, что у президента Беларуси инфекционно-аллергический миокардит. Но позже Лукашенко заявил, что у него был аденовирус.

На недавних встречах президента Беларуси видели с перебинтованной левой рукой.