Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о своей госпитализации в кремлевскую центральную клиническую больницу (ЦКБ). Однако подтвердил, что находился там, навещая родственника.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Глава Чечни выложил видео, как сидит у постели своего дяди Магомеда Кадырова, который тяжело болен.

"Друзья, в эти дни наша семья очень сильно переживала за дорогого дядю Магомеда Абдулхамидовича Кадырова. Хвала Всевышнему, он уже идёт на поправку. В ходе моей рабочей командировки в Москву при первой же возможности я посетил ЦКБ, в которой застал его в добром расположении духа. Даже на больничной койке он держится молодцом и не упускает возможности отдавать распоряжения членам нашей большой семьи", - написал Кадыров.

Комментируя слухи о своей болезни, которые начали распространяться на выходных, глава Чечни заверил, что "жив и здоров".

"Прокомментирую заодно и слухи вокруг состояния моего здоровья. Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха? Хотя в этом и есть свой плюс - теперь аудитория знает, какие СМИ и какие персоны откровенно лгут своим читателям", - отметил он.

Напомним, на днях появились слухи о том, что Кадыров якобы находится в коме. В связи с этим он опубликовал видео с собой на пробежке.

А вчера бывший глава ЮКОСа и вовсе написал, что Кадыров умер.