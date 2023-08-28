Главное управление разведки Минобороны (ГУР) заявляет об ударе по штабу кадыровцев в Энергодаре сегодня утром и публикует видео атаки.

Ведомство сообщило, что операцию провело местное движение сопротивления.

В результате была поражена казарма подразделения "Ахмат-1", которую чеченцы оборудовали в помещении бывшего украинского банка.

ГУР сообщает, что после удара начался пожар, и среди кадыровцев есть потери.

Сегодня в ГУР рассказывали об атаке на "административные объекты" на территории оккупированной Запорожской области, которые были предприняты на День флага и независимости.

23 августа был нанесен удар по штабу отделения ФСБ Энергодара, когда там проходило собрание личного состава войск РФ. А 24 августа в городе Каменка-Днепровская дрон ударил в окно помещения "заместителя председателя военно-гражданской администрации" Александра Реймера.

Война в Украине идет уже 551-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжается тяжелое продвижение ВСУ на Ореховском направлении. ВСУ сейчас продвигаются к Новопрокоповке - селу к югу от Работино. Россияне перебрасывают на это направление подкрепления с других участков фронта, а также увеличивают количество авиаударов, чтобы остановить продвижение ВСУ. Кроме этого, движение украинских войск также сдерживают сильные укрепления армии РФ.

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