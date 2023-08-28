Главное управление разведки Минобороны (ГУР) заявило об ударах по российским "административным объектам" на территории оккупированной Запорожской области на Дни флага и независимости.

Ведомство приводит видео атаки.

Как сообщило ГУР, 23 августа был нанесен удар по штабу отделения ФСБ Энергодара, когда там проходило собрание личного состава войск РФ. А после начала эвакуации был нанесен еще один удар по парковочной площадке вблизи здания. Количество погибших в ГУР не назвали.

А 24 августа в городе Каменка-Днепровская дрон ударил в окно помещения "заместителя председателя военно-гражданской администрации" Александра Реймера. В результате он был ранен.

Отметим, что в Энергодаре за несколько дней до этого дрон нанес удар во время совещания "руководителей" местной "полиции".

Война в Украине идет уже 551-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжается тяжелое продвижение ВСУ на Ореховском направлении. ВСУ сейчас продвигаются к Новопрокоповке - селу к югу от Работино. Россияне перебрасывают на это направление подкрепления с других участков фронта, а также увеличивают количество авиаударов, чтобы остановить продвижение ВСУ. Кроме этого, движение украинских войск также сдерживают сильные укрепления армии РФ.

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