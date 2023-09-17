Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на появившиеся в последние дни слухи о том, что он якобы находится в коме, опубликовав видео с самим собой на пробежке.

Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

"Всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи советую погулять на свежем воздухе и привести мысли в порядок", - написал Кадыров.

О том, что у Кадырова большие проблемы со здоровьем и он находится в коме на этой неделе писали украинские СМИ и сообщали представители ГУР. А сегодня утром в российских СМИ сообщали о его смерти.

В июле Кадыров уже опровергал слухи о своей болезни, тогда он вышел в прямой эфир и показал на телефоне дату. Тогда также распространилась информация, будто Кадыров находится при смерти.

Ранее мы писали, что в СИЗО Грозного 15-летний сын главы Чечни Адам Кадыров избил 19-летнего студента Никиту Журавеля, которого обвиняют в сожжении Корана возле Соборной мечети в Волгограде.

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