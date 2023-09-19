Один из бывших руководителей ЮКОСа Леонид Невзлин утверждает, что глава Чечни Рамзан Кадыров умер.

"Похоже, Кадыров таки отдал концы час назад в ЦКБ", — написал он в соцсети Х (бывший Твиттер) несколько часов назад.

Официальных и любых других подтверждений этому нет.

На выходных поползли слухи о смерти или тяжёлом состоянии Кадырова, но в воскресенье он записал видео, где гуляет по парку и опроверг слухи о том, что он находится в коме.

О том, что у Кадырова большие проблемы со здоровьем и он находится в коме на этой неделе писали украинские издания и сообщали представители ГУР. Позже в российских медиа сообщали о его смерти.

Ранее Кадыров в прямом эфире с Делимхановым опроверг слухи о своей болезни, но сказал: "Долго жить мы всё равно не хотим". Перед этим в социальных сетях распространилась информация, будто глава Чечни находится при смерти.

Мы также сообщали, что Рамзан Кадыров опубликовал видео военного совета с "убитым" журналистами Адамом Делимхановым, который оказаля даже не ранен. Перед этим в украинских телеграм-каналах писали, что соратник Кадырова убит ракетным ударом ВСУ.