Шефа Пентагона выписали из больницы. Пока он будет продолжать работу из дома
Главу Пентагона Ллойда Остина выписали из больницы.
Об этом сообщает министерство обороны США.
"Он был выписан домой для плановой физиотерапии и проведения регулярных повторных обследований. Ожидается, что министр полностью выздоровеет", — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что какое-то время министр будет выполнять свои обязанности удаленно, прежде чем вернуться в привычный режим. При этом он "имеет полный доступ к необходимым возможностям безопасной связи".
Наблюдавшие Остина врачи выступили с заявлением относительно его состояния.
"Министр Остин хорошо прогрессировал за время своего пребывания в больнице, и его силы восстанавливаются. Он прошел ряд медицинских обследований и проверок и получал нехирургическую помощь для удовлетворения своих медицинских потребностей, включая устранение некоторых затяжных болей в ногах. Его выписали домой с плановой физиотерапией и под регулярное наблюдение. Ожидается, что секретарь полностью выздоровеет", - отметили доктора.
Рак простаты Остина был вылечен на ранней стадии и эффективно, и прогноз у него идеальный. У него не запланировано дальнейшее лечение рака, кроме регулярного наблюдения после простатэктомии.
Пентагон также опубликовал заявление самого Остина
"Я благодарен за превосходную помощь, которую получил в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, и хочу поблагодарить выдающихся врачей и медперсонал за их профессионализм и превосходную поддержку. Я также благодарен и признателен за все добрые пожелания скорейшего выздоровления. Сейчас, продолжая восстанавливаться и выполнять свои обязанности из дома, я очень хочу полностью восстановиться и как можно быстрее вернуться в Пентагон", - отметил он.
Напомним, 6 января стало известно, что Остин госпитализирован в отделение интенсивной терапии. Ассоциацию прессы Пентагона возмутило, что ведомство хранило молчание в течение четырех дней, прежде чем объявить о госпитализации Остина.
В прошлом году у министра диагностировали рак простаты, в конце декабря он перенёс операцию, но затем был повторно госпитализирован из-за осложнений, включая инфекцию.
Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявил, что планирует начать расследование обстоятельств госпитализации министра обороны.