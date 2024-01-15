Главу Пентагона Ллойда Остина выписали из больницы.

Об этом сообщает министерство обороны США.

"Он был выписан домой для плановой физиотерапии и проведения регулярных повторных обследований. Ожидается, что министр полностью выздоровеет", — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что какое-то время министр будет выполнять свои обязанности удаленно, прежде чем вернуться в привычный режим. При этом он "имеет полный доступ к необходимым возможностям безопасной связи".

Наблюдавшие Остина врачи выступили с заявлением относительно его состояния.

"Министр Остин хорошо прогрессировал за время своего пребывания в больнице, и его силы восстанавливаются. Он прошел ряд медицинских обследований и проверок и получал нехирургическую помощь для удовлетворения своих медицинских потребностей, включая устранение некоторых затяжных болей в ногах. Его выписали домой с плановой физиотерапией и под регулярное наблюдение. Ожидается, что секретарь полностью выздоровеет", - отметили доктора.

Рак простаты Остина был вылечен на ранней стадии и эффективно, и прогноз у него идеальный. У него не запланировано дальнейшее лечение рака, кроме регулярного наблюдения после простатэктомии.

Пентагон также опубликовал заявление самого Остина

"Я благодарен за превосходную помощь, которую получил в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, и хочу поблагодарить выдающихся врачей и медперсонал за их профессионализм и превосходную поддержку. Я также благодарен и признателен за все добрые пожелания скорейшего выздоровления. Сейчас, продолжая восстанавливаться и выполнять свои обязанности из дома, я очень хочу полностью восстановиться и как можно быстрее вернуться в Пентагон", - отметил он.

Напомним, 6 января стало известно, что Остин госпитализирован в отделение интенсивной терапии. Ассоциацию прессы Пентагона возмутило, что ведомство хранило молчание в течение четырех дней, прежде чем объявить о госпитализации Остина.

В прошлом году у министра диагностировали рак простаты, в конце декабря он перенёс операцию, но затем был повторно госпитализирован из-за осложнений, включая инфекцию.

Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявил, что планирует начать расследование обстоятельств госпитализации министра обороны.