Ожидаемая, но всё равно внезапная рокировка на посту главкома Вооружёных сил Украины (ВСУ) вызвала неоднозначную реакцию в Украине и за рубежом.

Телеграм-канал "Политика Страны" оценил отставку Валерия Залужного и назначение на его место Александра Сырского.

Мы уже подробно писали о причинах, по которым Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ. Кратко скажем, что главной из них была политическая - рейтинг доверия к Залужному стал выше, чем у президента, и главком ВСУ превратился в фигуру, вокруг которой постепенно могли начать концентрироваться все противники Зеленского. Тем более что сам Залужный, хоть ни разу публично не подтверждал наличие у него политических амбиций, но и не опровергал их (хотя если бы действительно не собирался идти в политику, то мог бы сказать об этом прямо). Не в последнюю очередь именно фактор возможной конкуренции со стороны Залужного повлиял на решение президента отказался от идеи провести выборы в конце марта 2024 года. Отставка Залужного – часть более широкого процесса концентрации власти в стране в руках Зеленского, который готовится к долгой войне, а потому пытается зачистить все альтернативные группы влияния (даже потенциальные). США, судя по публикациям в западных медиа, не были в восторге от решения уволить Залужного. Озабоченность по этому поводу выразила Нуланд во время визита. В целом, Вашингтону не очень нравятся попытки Зеленского концентрировать в своих руках все рычаги управления страной. Но на данный момент превалирующим среди западных партнеров является желание удержать ситуацию в Украине от скатывания в раздрай и дестабилизацию, а потому никакой публичной критики решений Зеленского со стороны официальных лиц на Западе нет. Но западные издания уже публикуют немало негатива. Назначение Сырского также в немалой степени обусловлено политическими причинами. Главком ВСУ во время войны всегда потенциальный конкурент президенту. Но Сырский из всех крупных украинских военачальников в этом качестве для Зеленского наиболее безопасен – уроженец России, не очень хорошо говорящий по-украински, с неоднозначной репутацией в войсках. Какое влияние окажет смена главкома ВСУ на ход боевых действий? Распространено мнение, что Залужный часто перечил президенту, а Сырский будет выполнять все его требования. Однако определяющую роль в действиях украинской армии, все ж таки будут играть объективные факторы. В частности – нехватка личного состава и боеприпасов, которая вряд ли позволит ВСУ развернуть в ближайшее время масштабное наступление. С другой стороны, возможны некие яркие акции для поднятия боевого духа. Например – рейды на территории приграничных российских областей, активизация ударов по тылам РФ. Также, при главкоме Сырском, менее вероятно, что украинские войска перейдут к более маневренной войне и будут отходить с позиций, за удержание которых приходится платить большую цену. Например, в Авдеевке. Которую, так же как и когда-то Бахмут, не исключено, попытаются оборонять как можно дольше. Хотя, так же как и по Бахмуту, звучат сомнения в целесообразности этого. Политические последствия отставки Залужного зависят от двух факторов. Во-первых, от линии поведения, которую выберет сам бывший главком. Насколько он будет публично и политически активен, что он будет говорить о своей отставке и о Зеленском. Чем он вообще займется, останется ли в армии или в госаппарате. Во-вторых, от общей ситуации в стране и на фронте. Любые изменения в лучшую или в худшую сторону, которые сейчас будут происходить, безусловно, в общественном сознании и в армии будут связываться со сменой главкома. А так как ситуация сейчас объективно тяжелая и вряд ли кардинально улучшится в ближайшее время, то, вполне вероятно, это также многие отнесут к последствиям кадровых решений Зеленского. Уже сейчас по реакциям в соцсетях виден очень сильный негативный тренд по этому поводу (в том числе и со стороны военных). И не исключено, что он будет усиливаться и дальше. Тем более что в Украине и за ее пределами немало сил, которые этот тренд будут стараться всеми силами подогреть.

Ранее сообщалось, что Пентагон будет поддерживать Украину и после отставки Валерия Залужного.