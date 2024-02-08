Отправленный в отставку главком ВСУ Валерий Залужный считал нереалистичными приказы президента Украины Владимира Зеленского и напрямую вел переговоры с союзниками о поставках, исключая Министерство обороны из этого процесса.

Об этом пишет газета The Times.

Военные источники рассказали The Times, что Зеленский впервые попросил Залужного уйти в отставку 29 января, но тот отказался. Тогда Зеленский заявил, что подпишет указ о его увольнении, но после утечки информации отказался от этого решения.

Президент и главком публично выражали разные взгляды на ход войны, причем Зеленский придерживался более оптимистичного подхода, а генерал называл ситуацию на фронте "патовой".

Залужный публично заявил, что стране необходимо мобилизовать еще 500 000 солдат, на что президент ответил публичным отказом.

При этом издание пишет, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд была недовольна попыткой уволить Залужного.

Виктория Нуланд и посол США в Украине Бриджит Бринк встретились 31 января в Киеве с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

По словам источника, осведомленного о встрече, Умеров объяснил причины, по которым президент хотел уволить генерала Залужного, сказав, что президентский офис был недоволен тем, что генерал не предоставил планы военной кампании на 2024 год.

Источники также сообщили, что Нуланд выразило недовольство отставкой Залужного и предложила "сгладить недоразумения". Это противоречит официальной позиции Белого дома, который заявил, что не будет вмешиваться в решение президента Украины.

В итоге Зеленский к сигналам от Нуланд все равно не прислушался и отправил Залужного в отставку.

Напомним, ранее главный корреспондент Wall Street Journal Ярослав Трофимов писал, что Валерий Залужный хотел провести контрнаступление на юге с целью выхода к границам Крыма еще в 2022 году, однако против этого выступили американские партнеры.

А газета Politico написала, что Залужный отказывался следовать рекомендациям советников США по проведению летнего наступления на российскую армию, которое закончилось провалом.