В Киеве семьи военных, которые сейчас находятся на фронте, в очередной раз вышли на митинг с требованием демобилизовать их родных.

Об этом сообщает "Укринформ".

В акции на Майдане участвуют несколько десятков человек. Митингующие держат в руках плакаты с надписями "Требуем закон об установлении разумных сроков демобилизации", "Новый главком - новые солдаты", "Герои - не рабы" и другие.

Напомним, в принятом в первом чтении законопроекте о мобилизации заложена норма о возможности демобилизации украинских военных через 3 года службы во время военного положения. Однако решение об этом будет принимать Ставка верховного главнокомандующего.

Ряд депутатов призывают пересмотреть это положение, установив конкретный срок, после которого военные будут демобилизованы без каких-либо отдельных решений Ставки.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект об ужесточении мобилизации. За - 243 голоса.

Война в Украине идет уже 718-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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