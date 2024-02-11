В воскресенье, 11 февраля, в Украине идет 718-й день войны с Россией.

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11 февраля

09:42 В Киевской области обломки дронов упали на территории одного из предприятий, возник пожар.

Повреждены складские помещения, СТО, ангар, админздание, легковой автомобиль и погрузчик, сообщили в ОВА.

08:49 В Днепропетровском районе сбили два вражеских беспилотника. Из-за падения обломков возник пожар, который оперативно потушили.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ранения получил 39-летний мужчина, его состояние удовлетворительное, будет лечиться дома.

Также Никопольский район трижды обстреляли из тяжелой артиллерии.

Повреждены два частных дома и газопровод. В районе без погибших и пострадавших.

08:17 Сводка по ночным атакам:

в Николаеве дрон попал по объекту инфраструктуры, повреждено админздание, автомобили, жилые дома и газопровод. Ранен один человек.

два часа была тревога в Киеве, но все "Шахеды" были сбиты на подступах к городу. Разрушений в столице нет (по области пока неизвестно).

пожар после падения обломков зафиксирован в районе Днепра. Что именно горело - не сообщается.

в Херсоне из-за обстрела без света и воды остался Шуменский район.

также дроны сбивались в пределах Одесской, Винницкой, Кировоградской и Черкасской областей.

08:06 Ночью в Украине была масштабная атака 45 "Шахедов".

Воздушные силы ВСУ заявляют, что сбили 40 из них.

08:00 Сегодня ночью россияне атаковали Николаев БПЛА типа Shahed 131/136. В результате попадания произошло возгорание на открытой территории инфраструктурного объекта, которое было оперативно ликвидировано подразделениями ГСЧС.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Также повреждения получили административное здание, жилые дома, автомобили, газопровод. Ранения получил один человек - состояние средней степени тяжести.

Всего этой ночью силами и средствами противовоздушной обороны Николаевской области уничтожено восемнадцать "Шахедов".