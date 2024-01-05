Участник боевых действий в Мариуполе и на "Азовстали", пограничник с позывным Смурф, который 10 месяцев пробыл в российском плену, рассказал, что уже почти год не может получить удостоверение участника боевых действий (УБД).

Пост на эту тему он опубликовал в Инстаграме.

По его словам, вот уже почти год, как он вернулся из плена. а удостоверение получить не может.

"Почему? Сам не понимаю. Чтобы его выдать, нужна справка об участии в боевых действиях. Справку не дают, потому что это надо вскрывать боевой журнал, который вели в Мариуполе. Без командира, который заполнял этот журнал, это не делают. А командир сидит в плену", - описывает проблему Смурф.

Он отмечает, что акты ранений и справка о пребывании в плену не считаются документами, которые подтверждают участие в боевых действиях.

"В АТБ пошел за хлебом - и в плену оказался", - иронизирует военный по поводу бюрократии.

Он отмечает, что подобных историй по Украине очень много.

"Появляется один вопрос... Получается, что не заслужил?" - пишет Смурф.

При этом тем, кто до полномасштабного вторжения пошел поваром или выдавать вещи в воинскую часть, статус УБД дают без проблем.

Ранее мы не раз писали о других проблемах в ВСУ. Например, советник главы офиса президента Сергей Лещенко заявил, что средний возраст солдата в некоторых подразделениях Вооруженных сил составляет 54 года.

Также не решены на законодательном уровне проблемы демобилизации и ротации в армии.