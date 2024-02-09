Арестов счетов уклонистов в законе о мобилизации точно не будет. Но будет другое принуждение.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона.

При этом он заявил, что в Украине всем военнообязанным потребуется сертификат защитника.

"Надо иметь всех в одной системе. Мы приняли уже закон 10062, который позволяет зафиксировать в реестре "Оберег" всех военнообязанных. Они должны попасть в реестр и получить так называемый "сертификат защитника". Будет сертификат, который сделают либо через интернет, либо через поход в ЦНАП или ТЦК", - сказал Арахамия.

По его словам, это делается для того, чтобы государство понимало, сколько людей теоретически может быть призвано и таким образом можно было организовать так называемую "смарт-мобилизацию".

Он напомнил, что многие военнообязанные сейчас скрываются и не хотят становиться на военный учет, для этого даже устраиваясь на работу неофициально.

"Мы, понимая, что добровольно это делать никто не будет, считаем, что нужно какое-то определенное принуждение к этому. То, что предложило сейчас Минобороны, – все арестовать, – не подходит. Это слишком жестко и в государстве вообще нет мощности всех этих людей заставить и арестовывать, потом уголовно-правовые дела открывать. Я думаю, что это мы по мертвому кругу идем", - добавил Арахамия.

Ранее Давид Арахамия назвал три положения законопроекта об ужесточении мобилизации, над изменением которых ко второму чтению уже начали работать депутаты. Среди положений и норма о блокировании личных счетов граждан.

Мы подробно рассказывали, как в Украине хотят ужесточить мобилизацию и публиковали ключевые нормы законопроекта.