Украинское имущество мужчин, уехавших за границу, может быть арестовано, а счета заблокированы, если они не встанут на военный учет.

Это подразумевает новый законопроект о мобилизации, принятый в первом чтении, заявил адвокат Андрей Приходько.

Чтобы этого избежать мужчины за границей должны создать электронный кабинет или прийти в консульство, которые имеют право выдавать повестки по распоряжению ТЦК.

А после получения повестки мужчина должен приехать в Украину, даже если живет за границей уже много лет, поскольку он является гражданином Украины.

В противном случае суд может ввести санкции, на это по закону дается 15 дней (в том числе и арест средств на банковских счетах). Приходько считает, что судебная система просто не выдержит такого наплыва дел с такими сжатыми сроками.

Поэтому адвокат считает этот законопроект крайне сырым и противоречивым. Поэтому он нуждается в серьезной доработке ко второму чтению.

Ранее мы писали о том, что подразумевает законопроект об ужесточении мобилизации.

Также мы писали о том, украинский Совет Бизнеса призывает убрать из законопроекта о мобилизации неконституционные нормы.