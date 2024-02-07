Украинский Совет Бизнеса, в состав которого входит 113 бизнес-ассоциаций, призывает ко второму чтению убрать из законопроекта о мобилизации неконституционные нормы.

Они опубликовали открытое обращение к президенту, премьеру и парламенту.

В частности, "контрпродуктивной и вредной" они называют норму о повестках через электронный кабинет.

Бизнесмены также раскритиковали новый порядок бронирования работников, возможность изъятия транспортных средств и техники, что грозит остановкой бизнеса, ограничение банковских и консульских услуг за нарушение воинского учета, лишение отсрочки аспирантов.

Подобные претензии были и у юристов Верховной Рады, а также омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Эксперты Верховной Рады считают, что законопроект о мобилизации не соответствует правовому демократическому государству.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект об ужесточении мобилизации. За - 243 голоса. Накануне он был одобрен к первому чтению комитетом по нацбезопасности и обороне.

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