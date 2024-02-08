Жители Космача Ивано-Франковской области вышли на улицу в знак протеста против мобилизации и попытались помешать военкому.

Видео инцидента появилось в соцсетях.

На кадрах толпа женщин окружила сотрудника ТЦК, не давая ему забрать в армию их мужчин. Судя по ролику, на стихийный протест вышли не меньше трех десятков женщин.

"Позвоните президенту и скажите, что у нас война не объявлена!" - заявила при этом одна из женщин.

Накануне жители этого же села перекрыли дорогу и избили мать с ребенком из-за рейдов ТЦК. Пострадавшая рассказала, что разозленные селяне обвинили ее в том, что она якобы наводчица военкома, которая приехала "сдавать их мужей". Полиция подтвердила, что в Космаче произошло самовольное перекрытие дороги и конфликт с тремя пострадавшими, в том числе одним ребенком, из-за "неправдивой информации, которая распространилась в соцсетях".

В связи с первым инцидентом в Космаче полиция Ивано-Франковской области решила перейти на усиленный режим службы в общинах, сообщил начальник сектора коммуникации Главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области Андрей Яцкив.

"Полиция будет нести усиленный вариант службы на таких участках, где это возможно, в таких общинах, и будет работать с людьми, а также с общинами, чтобы не допускать в дальнейшем таких случаев", - сказал Яцкив.

Между тем военкомов тоже не раз заставали за рукоприкладством. Так, на днях под Киевом на глазах у полиции сотрудники ТЦК вытащили из фуры и избили 55-летнего водителя. Это произошло в селе Рудницкое Броварского района, где военкомы остановили фуру, заставили водителя выйти, после чего накинулись на него и избили до полусмерти. При этом мужчина взял у них повестку и расписался в ней.