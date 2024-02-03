В Киевской области сотрудники ТЦК заставили 55-летнего водителя выйти из грузовика и стали его избивать на глазах у полицейских.

Об этом сообщила в соцсетях дочь пострадавшего Вероника Кольцова.

30 января в селе Рудницкое Броварского района сотрудники ТЦК остановили фуру, заставили водителя выйти, после чего накинулись на него и избили до полусмерти, написала девушка. При том, что, по её словам, отец повестку взял и расписался в ней.

"Моего папу вытащили из машины, и он упал на спину, и в это же время два человека постучали в пассажирскую дверь, где сидела мама, она открыла дверь и перед ней стояли два "человека" с направленным на неё оружием и сказали выходить из машины! Пока моего папу били, пока у мамы забирали телефон, работник полиции стоял в стороне, смотрел на всю эту ситуацию и никак не реагировал", - сообщила девушка.

В Броварском районном управлении полиции сообщили, что начато досудебное расследование по факту нанесения телесных повреждений. В настоящее время правоохранители проводят следственные действия.

Ранее музыкальная группа Intermezzo заявила, что в Черновцах сотрудники ТЦК избили и похитили их вокалиста.

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