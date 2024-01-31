Сотрудники ТЦК не могут "упаковывать" людей в бусы, потому что таких полномочий у них в соответствии с законодательством нет.

Об этом заявил начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного ТЦК в Киеве Владимир Новосядлый в интервью "Вечернему Киеву".

"Представители ТЦК могут предлагать лицу либо пройти, либо проехать, чтобы уточнить здесь и сейчас учетные данные в ТЦК. Вопрос о задержании лиц входит в компетенцию Национальной полиции", – сообщил Новосядлый.

"Если лицо отказывается, явно уклоняется от призыва, вызывается полиция или представители ТЦК совместно с полицией работают. Далее составляют протоколы о том или ином нарушении, которое произошло. Задержать лицо может Национальная полиция в рамках административного задержания. Нам такие полномочия законодательство не предоставляет", – добавил он.

Напомним, сотрудники ТЦК и СП во Львове и области будут использовать бодикамеры во время ежедневных патрулирований и осуществления мер оповещения граждан.

Ранее мы писали, что Кабинет министров Украины утвердил новый законопроект о мобилизации и направил его в Верховную Раду.