Сотрудники ТЦК и СП во Львове и области будут использовать бодикамеры во время ежедневных патрулирований и осуществления мер оповещения граждан.

Об этом сообщает Львовский областной ТЦК и СП.

"Теперь военнослужащие Вооруженных Сил Украины, перед которыми стоит задача Генерального штаба относительно мобилизации населения Львовской области во время ежедневных патрулирований и осуществления мер оповещения граждан, будут использовать бодикамеры", - говорится в сообщении.

Видеозаписи с бодикамер, записанные во время патрулирований, будут попадать в территориальный центр комплектования в случае, если возникнет необходимость проанализировать произошедшее и объективно разбираться в конфликтных ситуациях.

Напомним, во Львове будут выплачивать по 50 тысяч гривен каждому, кто подпишет контракт с военными частями десантно-штурмовых войск и морской пехотой.

Ранее мы писали, что вчера в парламент внесли новый законопроект об ужесточении мобилизации. Одно из главных нововведений - повестка будет считаться врученной после появления в электронном кабинете военнообязанного, который должны все военнобязанные создать в течение 60 дней с момента вступления в силу закона.