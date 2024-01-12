Во Львове будут выплачивать по 50 тысяч гривен каждому, кто подпишет контракт с военными частями десантно-штурмовых войск и морской пехотой.

Такое решение принял исполком, о чем сообщил мэр города Андрей Садовый.

По словам мэра, выплаты должны стать дополнительной мотивацией и поддержкой для защитников Украины.

Напомним, первой выплаты для мобилизованных ввела Одесса. Размер выплаты составляет 20 тысяч гривен.

Также в декабре сообщалось, что в Киеве хотят ввести материальное поощрение для мобилизованных в ряды Вооруженных сил Украины. Речь шла о сумме в 30 тысяч гривен.

Война в Украине идет уже 688-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 января 2024 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Владимир Зеленский подтвердил применение Россией северокорейских баллистических ракет, о чем ранее сообщали США. Об этом он заявил, говоря о том, как Россия пытается восполнить свои арсеналы с помощью других стран. В частности, с помощью Ирана и КНДР.

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