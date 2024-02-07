В селе Космач Ивано-Франковской области группа женщин перекрыла дорогу и избила мать с ребенком из-за рейдов ТЦК. Пострадавшая рассказывает, что ее обвинили в том, что она якобы "наводчица военкома", которая приехала "сдавать их мужей".

Об этом сообщает пострадавшая в соцсетях.

В поисках "наводчиков" толпа перекрыла дорогу и заставляла людей показывать телефоны.

В село женщину пропустили, а на выезде обратно уже произошла драка.

"Одна женщина засунула биту в окно и дала по голове ребенку, в то время как другая меня держала за волосы и я ничего просто ничего не могла сделать. В один момент один дядя закричал, что все сюда, это не та машина которая нам нужна была мы попутали. И сзади приехала другая машина и они так сказать переключились на ту машину, и я не знаю, как но выбралась из этого Ада", - пишет женщина в соцсетях.

Полиция подтверждает, что имело место самовольное перекрытие дороги и конфликт с тремя пострадавшими, в том числе одним ребенком, из-за "неправдивой информации, которая распространилась в соцсетях".

На днях в Киеве на глазах у полиции военкомы вытащили из фуры и избили 55-летнего водителя.

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