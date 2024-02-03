Полиция Киева задержала молодого человека, который устроил жестокую драку в поезде метро.

Об этом сообщает столичная полиция на своей странице в Фейсбуке.

Задержанным оказался 18-летний житель Киевской области. Ему вручили подозрение по статье "Хулиганство", парню грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, после появления видео инцидента местные паблики сообщали, что напавшему не понравился цвет волос другого пассажира.

Позже нападавший записал видео, где заявил, что избитый им пассажир первым начал его обзывать и бросил в него банку энергетического напитка.

Ранее мы рассказывали, как директор Днепропетровского академического театра избил актёра Черниговского драматического театра на гастролях.

А в городе Ромны Сумской области глава местной военной администрации Денис Ващенко ударил на улице мэра Олега Стогния. Конфликт произошёл у мемориала погибшим военным, который их родственники требовали перенести.

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