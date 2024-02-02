Телеграм-каналы Киева публикуют видео драки в киевском метро.

Из кадров не понятно, кто и почему дерется. Однако, как пишут местные паблики, избили парня за цвет волос.

Позже избивший в киевском метро молодого человека с крашеными волосами записал видеообращение, где заявил, что сделал это не из-за цвета волос.

По его словам, это пострадавший парень первым начал его обзывать и бросил в него банку энергетического напитка.

Ранее мы писали, что в городе Ромны Сумской области глава местной военной администрации Денис Ващенко ударил на улице мэра Олега Стогния.

Между тем война в Украине идет уже 709-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера был морской бой в районе бухты Донузлав в Крыму. Там морской дрон поразил ракетный катер "Ивановец", который взорвался. Также в Крыму вчера было пять прилетов, в ходе которых были повреждены самолеты.

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